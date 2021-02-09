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«ПСЖ» не подходит: Месси склоняется к переходу в «Сити» 

Газета.Ru 3 часа назад
«Манчестер Сити» весной начнет переговоры с Месси
Фото: Reuters
"Манчестер Сити" и "ПСЖ" остаются главными претендентами на подписание Лионеля Месси, но аргентинцу не нравится подход парижан, создающий вокруг его возможного трансфера лишнюю шумиху, пишет ESPN. "Горожане" действуют тихо и планируют договориться с лучшим футболистом мира о переходе уже в начале весны.
Будущее Лионеля Месси в «Барселоне» остается под вопросом. Желание аргентинца покинуть клуб, продемонстрированное им в прошлом году, сошло на нет, но у Месси по-прежнему существуют серьезные мотивы для перехода в другую команду.
Главным образом это связано с текущими результатами «Барсы». Каталонцы переживают тяжелый финансовый и институциональный кризис, что отражается на результатах команды. Летом 2020-го клуб расстался с некоторыми своими лидерами, а купленные на замену игроки ожиданий пока не оправдывают. Плюс ко всему у «блауграны» не хватило денег на то, чтобы приобрести кого-то зимой. По сути, сейчас «Барселона» может рассчитывать на ограниченное количество футболистов, многие из которых — совсем молодые резервисты или представители второй команды.
Месси же неоднократно говорил о целях выигрывать титулы, но нынешней «Барсе» рассчитывать на это в нынешнем сезоне будет трудно.
Вдобавок недавно в прессу просочилась информация о контракте Месси и «Барселоны», подписанном в 2017 году. Издание El Mundo опубликовало материал, в котором было сказано, что 33-летний аргентинец за этот период в общей сложности получил €556 млн Даже если он не продлит соглашение, действующее до лета, то все равно получит еще €39 млн в качестве бонуса лояльности. По слухам, Месси чрезвычайно разозлил тот факт, что конфиденциальные данные его контракта были преданы широкой огласке, и теперь если он и решит остаться, то все равно подаст в суд на трех человек, один из которых ныне занимает пост исполняющего обязанности президента «Барселоны».
Еще одним определяющим фактором в вопросе перспектив Месси в команде станут предстоящие президентские выборы. В октябре Жосеп Бартомеу, с которым у аргентинца случались многочисленные конфликты, был отправлен в отставку, но новое руководство «блауграны» все еще не сформировано. Трое оставшихся кандидатов — Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша — ждут, когда будет назначена дата выборов. Это должно было произойти еще в декабре, но из-за пандемии голосование пришлось откладывать. Предполагается, что выборы проведут не ранее 7 марта.
До этого времени, как уверяют в Испании, Месси не будет принимать решение о своем будущем. Он планирует обсудить все с новым президентом.
Однако клубы, претендующие на подписание шестикратного обладателя «Золотого мяча», ведут работу на предмет трансфера Месси уже сейчас. Прошлым летом аргентинец практически договорился с «Манчестер Сити» — помогли «горожанам» такие факторы, как наличие главного тренера Хосепа Гвардиолы, с которым Месси уже работал, а также лучшего друга игрока Серхио Агуэро и многих чиновников в руководстве, которые раньше работали в «Барсе». Но тогда переход сорвался из-за требований «Барселоны», и англичане решили вернуться к переговорам уже зимой. После открытия трансферного окна Месси может без участия каталонцев общаться с другими клубами, поскольку по истечении своего контракта станет свободным агентом и будет самостоятельно определять свое будущее.
Впрочем, за это время еще одна команда активизировалась в желании заключить контракт с Месси — это французский «Пари Сен-Жермен». Причем в стане чемпиона Франции совсем не стесняются говорить о перспективах подписать аргентинца будущим летом, что злит «Барселону». «Манчестер Сити» в этом смысле ведет себя аккуратнее.
ESPN утверждает, что публичные заявления футболистов, тренеров и спортивного директора парижан о целях приобрести Месси являются ошибочной стратегией. Источник в «Барселоне» подтвердил, что Месси очень не нравится такой агрессивный подход, создающий вокруг него еще большую шумиху в медиа.
«Горожане» в свою очередь намерены действовать тихо. Несколько человек из «Сити» постоянно находятся в контакте с окружением Месси, но пока не вступали в переговоры, уважая выбор самого игрока. В прошлом году клуб действовал таким же способом и не допускал утечек в СМИ, что, в отличие от варианта с «ПСЖ», аргентинцу импонирует. Вступить в диалог с представителями Месси по поводу того, чтобы убедить его присоединиться к «Сити», англичане намерены не раньше марта или апреля. Ориентировочно тогда планы Месси будут примерно известны.
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Футбол , Статьи , Лионель Месси
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