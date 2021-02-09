Дзюба принес «Зениту» победу над сборной Иордании 

Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл сборную Иордании в контрольном матче на сборе в Дубае (ОАЭ). Об этом 9 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Встреча завершилась — 1:0 в пользу российской команды. Единственный гол забил Артем Дзюба (56 мин.).

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака занимают I место (41 очко).

Ранее Дзюба обратился к подписчикам. Футболист, переболевший COVID-19, поблагодарил фанатов за поддержку. Он заявил, что рад присоединиться к команде на втором зимнем сборе в Дубае.