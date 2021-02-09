Дзюба принес «Зениту» победу над сборной Иордании 

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Матч-центр
2 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
2 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Арсенал Арсенал
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
9 0
Саутгемптон Саутгемптон
3 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
0 2
Лестер Сити Лестер Сити
Бёрнли
Бёрнли
0 2
Манчестер Сити Манчестер Сити
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 2
Эвертон Эвертон
4 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
0 1
Челси Челси
5 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Алавес
Алавес
1 0
Вальядолид Вальядолид
5 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
0 1
Бавария Бавария
6 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леванте
Леванте
2 2
Гранада Гранада
Уэска
Уэска
1 2
Реал Мадрид Реал Мадрид
Эльче
Эльче
2 2
Вильярреал Вильярреал
6 февраля

Бундеслига

3 из 6
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Байер
Байер
5 2
Штутгарт Штутгарт
Шальке-04
Шальке-04
0 3
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Майнц
Майнц
1 0
Унион Унион
6 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
1 0
Арсенал Арсенал
Бёрнли
Бёрнли
1 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
3 2
Саутгемптон Саутгемптон
7 февраля

Испанская Примера

3 из 4
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Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4 1
Кадис Кадис
Атлетик Б
Атлетик Б
1 1
Валенсия Валенсия
Осасуна
Осасуна
2 1
Эйбар Эйбар
7 февраля

Бундеслига

2 из 2
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Хоффенхайм
Хоффенхайм
1 3
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Арминия
Арминия
×
Вердер Вердер
7 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
2 0
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0 0
Лестер Сити Лестер Сити
Ливерпуль
Ливерпуль
1 4
Манчестер Сити Манчестер Сити
8 февраля

Испанская Примера

1 из 1
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Атлетико М
Атлетико М
2 2
Сельта Сельта
8 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
9 февраля

Испанская Примера

1 из 1
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Реал Мадрид
Реал Мадрид
23:00
Хетафе Хетафе
12 февраля

Испанская Примера

1 из 1
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Сельта
Сельта
23:00
Эльче Эльче
12 февраля

Бундеслига

1 из 1
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РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
22:30
Аугсбург Аугсбург
13 февраля

Испанская Примера

3 из 4
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Гранада
Гранада
16:00
Атлетико М Атлетико М
Севилья
Севилья
18:15
Уэска Уэска
Эйбар
Эйбар
20:30
Вальядолид Вальядолид
13 февраля

Бундеслига

3 из 5
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Боруссия Д
Боруссия Д
17:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Штутгарт
Штутгарт
17:30
Герта Герта
Вердер
Вердер
17:30
Фрайбург Фрайбург
13 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Лестер Сити
Лестер Сити
15:30
Ливерпуль Ливерпуль
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Бёрнли Бёрнли
Манчестер Сити
Манчестер Сити
20:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
14 февраля

Испанская Примера

3 из 4
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Хетафе
Хетафе
16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Реал Мадрид
Реал Мадрид
18:15
Валенсия Валенсия
Леванте
Леванте
20:30
Осасуна Осасуна
14 февраля

Бундеслига

2 из 2
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Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Кёльн Кёльн
Вольфсбург
Вольфсбург
20:00
Боруссия М Боруссия М
14 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
15:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Арсенал
Арсенал
19:30
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
15 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Кадис
Кадис
23:00
Атлетик Б Атлетик Б
15 февраля

Бундеслига

1 из 1
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Бавария
Бавария
22:30
Арминия Арминия
15 февраля

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
21:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Челси
Челси
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед

Дзюба принес «Зениту» победу над сборной Иордании 

ИА Regnum 2 часа назад
Дзюба принес «Зениту» победу над сборной Иордании
Фото: РИА Новости
Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл сборную Иордании в контрольном матче на сборе в Дубае (ОАЭ). Об этом 9 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Встреча завершилась — 1:0 в пользу российской команды. Единственный гол забил Артем Дзюба (56 мин.).
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака занимают I место (41 очко).
Ранее Дзюба обратился к подписчикам. Футболист, переболевший COVID-19, поблагодарил фанатов за поддержку. Он заявил, что рад присоединиться к команде на втором зимнем сборе в Дубае.
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Футбол , Сергей Семак , Артем Дзюба , Зенит , ИА REGNUM
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