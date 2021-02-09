Каррера возглавил «Бари»

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На посту главного тренера "Бари" Каррера сменил Гаэтано Аутери. Соглашение с Каррерой рассчитано до конца сезона-2020/21 и автоматически продлится на следующий сезон в случае повышения в классе. В среду 56-летний специалист проведет первую тренировку с новой командой.

"Бари" с 42 очками после 22 матчей занимает второе место в группе C серии С.