Каррера возглавил «Бари»

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера возглавил футбольный клуб "Бари", сообщается на сайте команды третьего по силе дивизиона Италии.
На посту главного тренера "Бари" Каррера сменил Гаэтано Аутери. Соглашение с Каррерой рассчитано до конца сезона-2020/21 и автоматически продлится на следующий сезон в случае повышения в классе. В среду 56-летний специалист проведет первую тренировку с новой командой.
"Бари" с 42 очками после 22 матчей занимает второе место в группе C серии С.
Каррера в конце декабря 2020 года был уволен с поста главного тренера греческого АЕКа, который возглавлял с декабря 2019 года. Ранее специалист тренировал "Спартак" (с лета 2016 года по осень 2018 года) и завоевал с "красно-белыми" первый для клуба с 2001 года титул чемпионов России в сезоне-2016/17, а также Суперкубок страны.