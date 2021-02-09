Суд утвердил мировое соглашение Геркуса и «Локомотива»

Арбитражный суд города Москвы утвердил мировое соглашение между московским футбольным клубом "Локомотив" и бывшим генеральным директором "красно-зеленых" Ильей Геркусом и прекратил производство по делу, сообщается на сайте суда.

Ранее Арбитражный суд принял решение отказать "Локомотиву" по требованиям, изложенным в иске к Геркусу. Футбольный клуб изначально требовал взыскать с него около 144,6 миллиона рублей, но позже уменьшил сумму примерно на 10 миллионов рублей. В январе стало известно, что Геркус подал иск в Арбитражный суд Москвы для взыскания с "Локомотива" судебных расходов по данному делу в размере 1,2 миллиона рублей. 1 февраля Геркус сообщил, что заключил мировое соглашение с клубом по иску о взыскании юридических издержек.

Как отмечается в карточке дела на сайте суда, производство по делу прекращено.

Геркус стал президентом "Локомотива" летом 2016 года, в 2018 году его должность была переименована в "генеральный директор". Этот пост он покинул в декабре 2018 года. За время работы Геркуса команда выиграла чемпионат и Кубок России.