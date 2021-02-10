Месси признан лучшим игроком десятилетия 

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на своем официальном сайте представила рейтинг лучших игроков мира за период с 2011 по 2020 год.
Возглавил список нападающий сборной Аргентины и капитан "Барселоны" Лионель Месси. На втором месте оказался форвард сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, а замкнул тройку лидеров испанец Андрес Иньеста из "Виссел Кобе".
В пятерку также вошли бразилец Неймар ("ПСЖ") и испанец Серхио Рамос ("Реал").
Голосование было проведено среди представителей 150 стран. Ранее сообщалось, что Куман отреагировал на изображение Месси в форме "ПСЖ" на обложке французского издания.