Месси признан лучшим игроком десятилетия 

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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на своем официальном сайте представила рейтинг лучших игроков мира за период с 2011 по 2020 год.

В пятерку также вошли бразилец Неймар ("ПСЖ") и испанец Серхио Рамос ( "Реал" ).

Голосование было проведено среди представителей 150 стран. Ранее сообщалось, что Куман отреагировал на изображение Месси в форме "ПСЖ" на обложке французского издания.