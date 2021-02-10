Заявление «Тамбова» о банкротстве не принято 

Управление по физической культуре и спорту Тамбовской области сообщило «СЭ», что Арбитражный суд Тамбовской области оставил без движения заявление ФК «Тамбов» о банкротстве.
Клубу было предложено в срок до 4 марта этого года устранить обстоятельства, послужившие для того, чтобы остановить движение заявления. Какие именно обстоятельства, не сообщается.
Размер кредиторской задолженности клуба РПЛ составляет более 536,8 миллиона рублей, говорится в определении арбитражного суда.
5 февраля Ассоциация «Футбольный клуб „Тамбов“ подала иск в арбитражный суд Тамбовской области о признании банкротом некоммерческого партнерства „ФК „Тамбов“.
Письмо из Арбитражного суда Тамбовской области. Фото „СЭ“
Ранее, 4 февраля, глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что „Тамбов“ доиграет сезон-2020/21. 25 января генеральный директор клуба Ольга Коновалова сказала, что команда с высокой долей вероятности снимется с чемпионата России и прекратит существование.
После 19 туров Тинькофф РПЛ „Тамбов“ занимает последнее место в турнирной таблице.