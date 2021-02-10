Заявление «Тамбова» о банкротстве не принято 

Управление по физической культуре и спорту Тамбовской области сообщило «СЭ», что Арбитражный суд Тамбовской области оставил без движения заявление ФК «Тамбов» о банкротстве.

Клубу было предложено в срок до 4 марта этого года устранить обстоятельства, послужившие для того, чтобы остановить движение заявления. Какие именно обстоятельства, не сообщается.

Размер кредиторской задолженности клуба РПЛ составляет более 536,8 миллиона рублей, говорится в определении арбитражного суда.

5 февраля Ассоциация «Футбольный клуб „Тамбов“ подала иск в арбитражный суд Тамбовской области о признании банкротом некоммерческого партнерства „ФК „Тамбов“.

Письмо из Арбитражного суда Тамбовской области. Фото „СЭ“

После 19 туров Тинькофф РПЛ „Тамбов“ занимает последнее место в турнирной таблице.