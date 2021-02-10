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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе первого матча 1/8 финала Лиги чемпионом между мадридским «Атлетико» и лондонским «Челси» из Испании в Румынию.

Как сообщает пресс-служба УЕФА игра состоится на стадионе «Арена Националэ» в Бухаресте.

Отмечается, что дата и время проведения встречи остаются неизменными — 23 февраля, в 23:00 мск.

Матч «Атлетико» — «Челси», как и ещё ряд встреч 1/8 финала переносятся из-за ограничений на перемещения из Великобритании, вызванные пандемией коронавирусной инфекции.