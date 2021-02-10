Бывший сотрудник «Спартака» стал начальником селекционной службы «Динамо» 

«Акавов является основателем консалтингового агентства TopScout и ранее сотрудничал со многими клубами Премьер-лиги. Он закончил Военно-морское училище, юридический колледж и факультет международных отношений РАНХиГС. В футболе начал работать в 27 лет, когда выиграл конкурс скаутов на Мемориале Валентина Гранаткина. Владеет английским, испанским и турецким языками», — говорится в сообщении на официальном сайте «Динамо».
«С интересом приступаю к работе в московском «Динамо» и надеюсь помочь клубу в решении поставленных высоких задач. Глобально в мои функции входят организация работы селекционного отдела и поиск футболистов для команды. Особенно приятно, что работать я буду под руководством Желько Бувача. У него много чему можно будет поучиться, так что рассчитываю продолжать расти профессионально рядом с таким специалистом.
Сейчас у «Динамо» отличная молодая команда, которая заметно прогрессирует под руководством Сандро Шварца. Можно ли ее усилить? Отвечу так: усилить можно любую команду в мире. Именно этим я и буду заниматься — стараться делать «Динамо» сильнее», — заявил Акавов.