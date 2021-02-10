Бывший сотрудник «Спартака» стал начальником селекционной службы «Динамо» 

«С интересом приступаю к работе в московском «Динамо» и надеюсь помочь клубу в решении поставленных высоких задач. Глобально в мои функции входят организация работы селекционного отдела и поиск футболистов для команды. Особенно приятно, что работать я буду под руководством Желько Бувача. У него много чему можно будет поучиться, так что рассчитываю продолжать расти профессионально рядом с таким специалистом.