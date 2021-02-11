Футболист «Баварии» Мюллер заразился коронавирусом 

ТАСС, 11 февраля. Игрок германского футбольного клуба «Бавария» Томас Мюллер заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее об этом сообщал телеканал Sky Sports.

Сообщается, что Мюллер изолирован и пропустит финал клубного чемпионата мира, который состоится в четверг. «Бавария» сыграет с мексиканскими «Тигрес».

"Бавария" во второй раз вышла в финал клубного чемпионата мира. В 2013 году команда из Мюнхена стала победителем турнира, в финале обыграв клуб «Раджа Касабланка» из Марокко. В 1976 и 2001 годах «Бавария» становилась обладателем Межконтинентального кубка, который проводился до клубного чемпионата мира.