Акинфеев высказался о назначении Джикии капитаном сборной России 

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о назначении защитника столичного "Спартака" Георгия Джикии капитаном сборной Росси в отсутствие нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.
"Жору знаю с той стороны, что он всегда за своих ребят, всегда будет с тобой честен, всегда справедлив. Никогда плохого слова или каких-то глупых поступков от него я не видел и не слышал", — сказал Акинфеев в интервью YouTube-каналу "КраСава".
Экс-капитан национальной команды отметил, что Джикия показывает высочайший уровень игры.
"С такими партнерами честно и гордо можно играть и понимать, что он тебя никогда не предаст, не подставит, всегда будет за тебя", — добавил Акинфеев.
Ранее сообщалось, что Джикия ожидает скорого возвращения нападающего амстердамского "Аякса" Квинси Промеса в "Спартак".