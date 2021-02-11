Акинфеев высказался о назначении Джикии капитаном сборной России 

"Жору знаю с той стороны, что он всегда за своих ребят, всегда будет с тобой честен, всегда справедлив. Никогда плохого слова или каких-то глупых поступков от него я не видел и не слышал", — сказал Акинфеев в интервью YouTube-каналу "КраСава".