«Локомотив» разгромил «Краснодар» в товарищеском матче 

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Московский «Локомотив» обыграл «Краснодар» в контрольном матче.

Встреча проходила в испанской Марбелье и завершилась со счётом 4:0.

После 19 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 28 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице. «Краснодар» с 30 очками идёт на седьмой позиции.