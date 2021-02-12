На Дзюбу в зоопарке напала обезьяна 

В «сторис» спортсмен выложил ряд видео, снятых в зоопарке Дубая. На одном из них он пытается привлечь внимание обезьяны, дразня ее. В итоге животное забросало Дзюбу песком, который он, смеясь, отряхнул с себя.

Как сообщал «Рамблер», ранее Дзюба оказался в центре секс-скандала. В ноябре 2020 года в Сети появилось видео, на котором он занимается самоудовлетворением. Спортсмен пояснил, что он ожидал подобного развития событий, поскольку незадолго до инцидента его телефон взломали.

Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Главный тренер национальной футбольной команды Станислав Черчесов тогда отстранил Дзюбу от подготовки к нескольким матчам сборной России