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Алавес
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1 0
Вальядолид Вальядолид
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Герта
Герта
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6 февраля

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3 из 4
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Леванте
Леванте
2 2
Гранада Гранада
Уэска
Уэска
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Реал Мадрид Реал Мадрид
Эльче
Эльче
2 2
Вильярреал Вильярреал
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Майнц
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Унион Унион
Шальке-04
Шальке-04
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РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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Фрайбург
2 1
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Астон Вилла
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Арсенал Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
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Саутгемптон Саутгемптон
Бёрнли
Бёрнли
1 1
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3 из 4
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1 1
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Осасуна
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Хоффенхайм
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Тоттенхэм Хотспур
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Вулверхэмптон
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Лестер Сити Лестер Сити
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Ливерпуль
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Атлетико М
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Реал Мадрид
Реал Мадрид
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Черчесов отреагировал на игру Головина, Миранчука и Кокорина в Европе 

Газета.Ru 2 часа назад
Черчесов обрадовался игре Головина, Миранчука и Кокорина в Европе
Фото: Газета.Ru
Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался об игре полузащитника "Монако" Александра Головина, который в минувшие выходные в матче чемпионата Франции с "Нимом" (4:3) оформил хет-трик. Помимо этого, тренер поделился мнением относительно формы хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука и нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина.
"Достижение Александра и недооценивать, и переоценивать нельзя. Я согласен со Слуцким: если Головину куда-то двигаться, то в сторону клуба из пятерки сильнейших в одной из топ-лиг. Но ситуация должна созреть с трех сторон: самого Александра, команды-претендента и нынешней. К тому же амбиции надо обязательно подтверждать на уровне сборной: ни для кого не секрет, что ЧМ-2018 сыграл решающую роль в его переходе из ЦСКА в "Монако". Что касается Миранчука и Кокорина, то, во-первых, мы рады, что россияне переходят в такой серьезный чемпионат, как Серия А. Да, им обоим требуется время, чтобы привыкнуть к новым реалиям. На прессу не реагируем — оцениваем сами. Хорошо, что Алексей начал регулярно выходить на поле. Но пока Гасперини рассматривает его как футболиста замены. Главное, чтобы не затягивалось — пора уже завершать адаптацию и начинать давать результат. Про Кокорина же говорить пока рано: он совсем недавно перешел в "Фиорентину" и лишь однажды вышел на замену", — приводит слова специалиста "СЭ".
Ранее Черчесов высказался о вакцине "Спутник V".
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Комментарии 1
Футбол , Алексей Миранчук , Станислав Черчесов , Александр Головин , Александр Кокорин , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ
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