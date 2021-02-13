Игроки «Тамбова» согласились простить клубу 30% долгов

Футболисты «Тамбова» готовы простить клубу не более 30% долгов, сообщает Metaratings.

Из-за серьезных финансовых проблем клуб долгое время не выплачивал игрокам зарплату, что вынудило их обратиться в палату по разрешению споров РФС

В пятницу стало известно, что РФС и РПЛ достигли договоренности по вопросу финансирования «Тамбова». На данный момент долги клуба составляют порядка 550 млн рублей. Менеджмент «Тамбова» должен реструктуризировать долги и сократить их хотя бы до 250 млн В рамках реструктуризации планировалось провести переговоры с сотрудниками, убедив их простить 50% долгов, однако на такие условия футболисты не согласны.