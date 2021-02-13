Карпин назвал высокими зарплаты российских футболистов

Матч-центр
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7 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4 1
Кадис Кадис
Атлетик Б
Атлетик Б
1 1
Валенсия Валенсия
Осасуна
Осасуна
2 1
Эйбар Эйбар
7 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
1 3
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
7 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
2 0
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0 0
Лестер Сити Лестер Сити
Ливерпуль
Ливерпуль
1 4
Манчестер Сити Манчестер Сити
8 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
2 2
Сельта Сельта
8 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
9 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
2 0
Хетафе Хетафе
12 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
3 1
Эльче Эльче
12 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 1
Аугсбург Аугсбург
13 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
1 2
Атлетико М Атлетико М
Севилья
Севилья
1 0
Уэска Уэска
Барселона
Барселона
2 1
Алавес Алавес
13 февраля

Бундеслига

3 из 5
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Байер
Байер
2 2
Майнц Майнц
Боруссия Д
Боруссия Д
2 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
Вердер
Вердер
0 0
Фрайбург Фрайбург
13 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Лестер Сити
Лестер Сити
3 1
Ливерпуль Ливерпуль
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
0 3
Бёрнли Бёрнли
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 0
Астон Вилла Астон Вилла
14 февраля

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3 из 4
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Хетафе
Хетафе
16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
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Леванте
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Айнтрахт Ф
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Кёльн Кёльн
Вольфсбург
Вольфсбург
20:00
Боруссия М Боруссия М
14 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Саутгемптон
Саутгемптон
15:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Арсенал
Арсенал
19:30
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
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Кадис
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23:00
Атлетик Б Атлетик Б
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Арминия Арминия
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Вест Хэм Юнайтед
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Леванте
Леванте
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Атлетико М Атлетико М
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2 из 2
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Бёрнли
Бёрнли
21:00
Фулхэм Фулхэм
Эвертон
Эвертон
23:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
19 февраля

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1 из 1
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Бетис
Бетис
23:00
Хетафе Хетафе
19 февраля

Бундеслига

1 из 1
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Арминия
Арминия
22:30
Вольфсбург Вольфсбург
19 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
20 февраля

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Эльче
Эльче
16:00
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
18:15
Леванте Леванте
Валенсия
Валенсия
20:30
Сельта Сельта
20 февраля

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Кёльн
Кёльн
17:30
Штутгарт Штутгарт
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Бавария Бавария
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Унион Унион
20 февраля

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Саутгемптон
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Челси Челси
Бёрнли
Бёрнли
18:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
20:30
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3 из 4
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Барселона
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Алавес Алавес
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Уэска
20:30
Гранада Гранада
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3 из 3
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Аугсбург
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Байер Байер
Герта
Герта
17:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Хоффенхайм
20:00
Вердер Вердер
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Вест Хэм Юнайтед
15:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла
Астон Вилла
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
Арсенал
Арсенал
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити

Карпин считает, что у российских футболистов слишком высокая зарплата 

RT на русском и ещё 5 2 часа назад
Карпин назвал высокими зарплаты российских футболистов
Фото: ТАСС
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что зарплаты отечественных футболистов в Российской премьер-лиге являются непомерно высокими.

«У нас трое футболистов играют за границей. Глобально. Это абсурд! Почему наши футболисты там не выступают? Они не могут там выдержать конкуренцию. Там нашим футболистам будут платить меньше денег. Представьте, что мы творим с нашими игроками, которые там никому не нужны за меньшие деньги. А мы им здесь даём ещё и большие деньги! Представляете, какой бред мы творим?» — сказал Карпин в программе «Инсайдеры» в эфире телеканала «Матч Премьер».

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Футбол , Валерий Карпин
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