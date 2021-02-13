Карпин назвал высокими зарплаты российских футболистов

«У нас трое футболистов играют за границей. Глобально. Это абсурд! Почему наши футболисты там не выступают? Они не могут там выдержать конкуренцию. Там нашим футболистам будут платить меньше денег. Представьте, что мы творим с нашими игроками, которые там никому не нужны за меньшие деньги. А мы им здесь даём ещё и большие деньги! Представляете, какой бред мы творим?» — сказал Карпин в программе «Инсайдеры» в эфире телеканала «Матч Премьер».