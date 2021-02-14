Месси повторил рекорд Хави в играх за «Барселону» 

Лео Месси сравнялся с другой легендой «Барселоны» — Хави — по количеству матчей, проведенных за каталонский клуб с первых минут. На счету аргентинца и испанца теперь по 505 таких игр. Достижения бывшего партнера по «Барсе» Месси достиг, выйдя с первых минут на матч 23-го тура чемпионата Испании против «Алавеса». К слову сине-гранатовые на своем поле выиграли 5:1 и вернулись на вторую строчку в турнирной таблице. Теперь они отстают от лидирующего «Атлетико» на 8 очков. Месси сделал в этой игре дубль.





По общему количеству матчей за каталонцев Хави пока лидирует — у него 767 игры, у Месси — 759.





Хави повесил бутсы на гвоздь весной 2019 года, когда завершил выступления за катарский «Аль-Садд». Теперь он тренер этой команды.





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