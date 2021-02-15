Хавбек «Ювентуса» Куадрадо выбыл на три матча

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Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо выбыл из строя на 10 дней из-за мышечной травмы, полученной в матче 22-го тура Серии А против «Наполи» (0:1), сообщает пресс-служба туринского клуба.

Таким образом 32-летний колумбиец пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту». Он также не поможет в следующих играх чемпионата Италии с «Кротоне» и «Вероной».

В текущем сезоне Куадрадо провел 17 матчей в чемпионате Италии и отдал 5 результативных передач.

Встреча «Порту» — «Ювентус» состоится 17 февраля на стадионе «Драгау» в Порту.