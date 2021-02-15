Итальянские фанаты восхитились игрой Миранчука за «Аталанту» 

Футболисту «Аталанты» россиянину Алексею Миранчуку удалось переломить ход игры с «Кальяри» и сделать голевую передачу, признали итальянские болельщики. Фанаты отметили, что воспитанник московского «Локомотива» постепенно обретает уверенность и доверие в итальянском клубе, сообщает издание Sport24.

Матч между «Аталантой» и «Кальяри» состоялся в рамках серии А национального чемпионата. Соперники команды Миранчука предстали явными аутсайдерами, поскольку с ноября не могут одержать ни одной победы. Тем не мене «Аталанте» пришлось «откровенно помучиться», отметили аналитики: в первом тайме в сторону ворот оппонента было сделано всего два удара. Миранчука на поле выпустили во втором тайме. За следующие 45 минут россиянин смог ярко проявить себя лишь однажды, заработав опасный штрафной, которые не смог реализовать партнер по команде Йосип Иличич

Миранчуку переломил ход встречи на 90-й минуте матча. В непосредственной близости от ворот соперника воспитанник «Локомотива» смог принять сложную передачу и навесить на нападающего Луиса Муриуэля, который обвел двух защитников «Кальяри» и забил мяч в ближний угол. В итоге «Аталанта» выиграла со счётом 1:0.

Голевой пас россиянина по достоинству оценили итальянские фанаты. Они признали, что Миранчук, пополнивший состав «Аталанты» в прошлом году, постепенно осваивается на новом месте.

«Этот русский очень хорош! Он изменил игру», — написал на сайте клуба пользователь под ником Galeotto58.

«Он — отличный игрок», — отметил E-E-Evair.