ЦСКА объявил о переходе Эмиля Бохинена 

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По информации официального сайта ЦСКА, полузащитник подписал контракт с московским клубом до окончания сезона-2024/25.

Бохинен провёл за «Стабек» 67 матчей в чемпионате Норвегии, забил девять мячей, отдал семь результативных передач и получил 11 жёлтых карточек.

После 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.