Малком повредил связки колена

Восстановление от травмы колена бразильского полузащитника петербургского футбольного клуба "Зенит" Малкома займет не менее четырех недель. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

9 февраля "Зенит" провел товарищеский матч со сборной Иордании и одержал победу со счетом 1:0. На 52-й минуте Малком покинул поле из-за травмы колена. Бразилец начнет восстанавливаться в Петербурге под наблюдением физиотерапевтов команды.

"Сроки первого периода восстановления оцениваются в четыре недели. Дальнейшая программа реабилитации будет определена по результату индивидуальных тренировок футболиста", — говорится в сообщении.

Малкому 23 года, он перешел в "Зенит" из испанской "Барселоны" в августе 2019 года. На его счету пять мячей и пять голевых передач в 34 матчах за петербургский клуб.