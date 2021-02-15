Экс-защитник «Баварии» Саньоль возглавит сборную Грузии 

Бывший защитник сборной Франции Вилли Саньоль возглавил сборную Грузии.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, контракт подписан по схеме 2+2.

Саньоль в качестве игрока выступал за «Сент-Этьен», «Монако» и «Баварию», становился чемпионом Франции и Германии, выигрывал Лигу чемпионов. За сборную Германии он дважды выигрывал Кубок конфедераций и становился серебряным призером ЧМ-2006.