Экс-защитник «Баварии» Саньоль возглавит сборную Грузии 

Бывший защитник сборной Франции Вилли Саньоль возглавил сборную Грузии.
Как сообщает пресс-служба УЕФА, контракт подписан по схеме 2+2.
Саньоль в качестве игрока выступал за «Сент-Этьен», «Монако» и «Баварию», становился чемпионом Франции и Германии, выигрывал Лигу чемпионов. За сборную Германии он дважды выигрывал Кубок конфедераций и становился серебряным призером ЧМ-2006.
В качестве тренера Саньоль работал в сборной Франции до 21 года и «Бордо», а также был помощником Карло Анчелотти в «Баварии» в 2017 году.