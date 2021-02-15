«Локомотив» заинтересовался Мареком Гамшиком

Об этом сообщает « Матч ТВ ». По информации источника, «Локомотив» всерьёз рассматривает возможность подписания 33-летнего футболиста на правах свободного агента.

Гамшик известен по выступлениям за итальянский «Наполи», цвета которого он защищал с 2007 по 2019 год. Словак является вторым бомбардиром в истории неаполитанского клуба (121 забитый мяч).