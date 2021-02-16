Модель разоблачила «играющего с женскими жизнями» Боатенга 

Модель Playboy Мелисса Хау раскритиковала защитника «Баварии» Жерома Боатенга за измены подругам: по ее мнению, это сказалось на психическом здоровье женщин. Об этом сообщает The Sun.

Как писал «Рамблер», ранее тело бывшей девушки Боатенга Касии Ленхардт нашли в ее берлинский квартире. В полиции заявили, что смерть модели не была насильственной. После новости о смерти Ленхардт футболист прервал свое участие в клубном кубке мира и вернулся домой.

В начале февраля Боатенг и Ленхардт расстались. Футболист рассказал, что она разбила его машину и шантажировала его. В ответ девушка обвинила Боатенга в постоянных изменах.

Комментируя смерть Ленхардт, Хау заявила, что многие звезды футбола «играют с жизнями» и не осознают, какое влияние измены и ложь оказывают на психическое здоровье женщин.

Хау впервые встретила Боатенга в лондонском клубе Libertine в сентябре 2016 года. Он понравился модели, она оставила ему свой номер. Позже Хау обратила внимание на его «одержимость» — он следил за всеми ее страницами в соцсетях и первым реагировал на все ее посты.

Они начали видеться чаще, но однажды на глаза Мелиссе попалась статья, в которой упоминалась невеста Боатенга. Хау решила порвать с ним и позже узнала еще несколько историй о его изменах.

«Мы не знаем всей правды о смерти Касии и я не хочу никого винить. Но я понимаю, через что она могла пройти, потому что я тоже встречалась с футболистами», — отметила модель.

По ее словам, сначала звезды футбола заставляют новых подруг почувствовать себя единственными и поверить в отношения. Когда правда об изменах всплывает, это «морально разрушает» девушек, подчеркнула Хау.