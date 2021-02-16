Алаба объявил об уходе из «Баварии»

Защитник «Баварии» Давид Алаба объявил об уходе из клуба.

«Я принял решение уйти из «Баварии» по окончании сезона и попробовать что-то новое. Очевидно, это было непростое решение — я был в «Баварии» 13 лет, и этот клуб многое значит для меня», — сказал Алаба.

Алаба присоединился к академии «Баварии» в 2008 году. За первую команду он дебютировал в 2010-м.

В составе мюнхенского клуба он девять раз выиграл чемпионат Германии, шесть раз — Кубок страны и пять раз — Суперкубок.

Также защитник является 2-кратным победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА , а в 2013 году он помог команде выиграть клубный чемпионат мира.