Звезда американского футбола умер в отеле

Бывший ресивер НФЛ Винсент Джексон был найден мертвым в номере отеля Флориды 15 февраля.

38-летнего мужчину мертвым обнаружила работница отеля, в который он заселился 11 февраля. По заявлению полиции, на теле Джексона не нашли никаких признаков насильственной смерти.

Примечательно, что 10 февраля семья Джексона сообщила о его исчезновении. Спустя 2 дня полиция обнаружила мужчину в отеле и провела с ним беседу, после чего рапорт о пропавших без вести был аннулирован. Офис судебно-медицинской экспертизы округа Хиллсборо определит причину смерти.

Джексон отыграл 12 сезонов в составе «Сан-Диего Чарджерс» (2005-11) и «Тампа-Бэй Буканьерс» (2012-16). Джексон трижды избирался на Pro Bowl и четыре раза был номинировался на Уолтер Пэйтон Эворд — награду, присуждаемую игрокам за волонтерскую и благотворительную деятельность, а также за выдающиеся успехи на поле.