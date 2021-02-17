Неймара рассмешил пенальти в пользу «Барселоны»

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Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар высмеял пенальти в пользу "Барселоны" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг упал в штрафной после контакта с защитником "ПСЖ" Лейвином Курзава, после чего главный арбитр принял решение о назначении 11-метрового удара, который исполнил капитан каталонцев Лионель Месси

Неймар в своем Twitter назвал пенальти и оставил несколько смеющихся смайлов, однако быстро удалил публикацию. Ранее сообщалось, что Месси забил 20+ мячей за "Барселону" 13-й сезон подряд.