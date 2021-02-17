Французский клуб ПСЖ обыграл каталонскую «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра, прошедшая в Испании, завершилась со счетом 1:4 в пользу парижан, передает «МИР 24».
На 27-й минуте за «Барсу» отличился Лионель Месси, реализовавший пенальти. Однако затем забивали только футболисты ПСЖ. Звездный форвард французов Килиан Мбаппе оформил хет-трик, отличившись на 32-й, 65-й и 85-й минуте, Еще один мяч на счету итальянского нападающего Мойзе Кина (70-я). Ответный матч между этими командами состоится в Париже 10 марта.
В другом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» одолел «РБ Лейпциг» со счетом 2:0. Голы за «красных» забивали нападающие Мохаммед Салах и Садио Мане.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси отдал Национальному музею Каталонии свои бутсы, в которых побил рекорд Пеле.