Неймар продлит контракт с ПСЖ до 2026 года 

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Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар продлит контракт с парижским клубом на четыре года, сообщает Qatar Today.

По сведениям издания, стороны уже обо всем договорились. Для завершения сделки осталось подписать соглашение.

Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года из "Барселоны" за 222 миллиона евро. Его нынешний контракт с клубом действует до лета 2022 года.

В этом сезоне 29-летний Неймар провел за ПСЖ 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.