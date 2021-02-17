Максат Байжанов вернулся в «Кайсар» 

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Байжанов является воспитанником кызылординского футбола. За «Кайсар» выступал в 2002-2004, 2006-2008 и 2017-2019 годах.

Также играл за «Иртыш», «Локомотив» , «Актобе», «Жетысу», «Атырау» и «Шахтер». Сезон-2020 провел в «Атырау» в Первой лиге.

Всего в КПЛ отыграл 424 матча и забил 44 гола.

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