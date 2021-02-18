Кавани захотел остаться в МЮ

Нападающий Эдинсон Кавани заинтересован в продолжении сотрудничества с « Манчестер Юнайтед », сообщает журналист The Telegraph Майк Макграт.

До истечения срока действия контракта Кавани остается 4 месяца, поэтому форвард может вести переговоры с иными клубами. Однако уругваец нацелен на то, чтобы остаться в «МЮ» на следующий сезон.

У манкунианцев есть опция продления контракта с Кавани на год.

В текущем сезоне 34-летний нападающий забил 6 мячей в 17 матчах АПЛ. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.