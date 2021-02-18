Кавани захотел остаться в МЮ

Нападающий Эдинсон Кавани заинтересован в продолжении сотрудничества с «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист The Telegraph Майк Макграт.
До истечения срока действия контракта Кавани остается 4 месяца, поэтому форвард может вести переговоры с иными клубами. Однако уругваец нацелен на то, чтобы остаться в «МЮ» на следующий сезон.
У манкунианцев есть опция продления контракта с Кавани на год.
В текущем сезоне 34-летний нападающий забил 6 мячей в 17 матчах АПЛ. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.