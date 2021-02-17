Кокорина посадили на особую диету 

Тренерский штаб "Фиорентины" посадил нападающего Александра Кокорина на особую диету, сообщает La Nazione.

По информации издания, разработанная в клубе программа тренировок и особый рацион питания помогли россиянину добиться значительного прогресса в своей спортивной форме, удивив даже главного тренера "Фиорентины" Чезаре Пранделли

Отмечается, что для набора 100% кондиций форварду понадобится еще 2-3 недели. Россиянин дебютировал в составе "Фиорентины" в матче 21-го тура чемпионата Италии против миланского "Интера" (0:2). Форвард провел на поле 17 минут и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Кокорин не попал в стартовый состав "Фиорентины" на матч против "Сампдории".