«Тамбов» снимется с Кубка России 

Футбольный клуб «Тамбов» снимется с розыгрыша Кубка России. Об этом сообщает РИА Новости.

В 1/8 финала Кубка России, как сообщал «Рамблер», «Тамбов» должен был сыграть с московским «Локомотивом» в воскресенье. Сегодня осведомленные собеседники рассказали РИА Новости, что руководство команды приняло решение сняться с розыгрыша Кубка и в течение дня направит необходимые для этого документы в Российский футбольный союз

Позавчера «Тамбов» снял свою команду с розыгрыша молодежного первенства России по футболу. Тогда же на общем собрании Российской премьер-лиги было принято решение о досрочном выделении «Тамбову» средств, которые положены клубу в будущем в качестве обязательных выплат со стороны лиги.

Условием выделения средств является выполнение командой пунктов дорожной карты, в том числе получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников и реструктуризация долгов по заработной плате.