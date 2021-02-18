Геркус: Кикнадзе может стать жертвой судебных процедур

«Когда я получил иск от «Локомотива», я, естественно, был расстроен и подавлен. Это был очень сильный удар по мне. Почему был подан этот иск? Я думаю, что это было головокружение от власти. Многие люди не понимают, что власть всегда даётся вместе с ответственностью. Василий Кикнадзе открыл ящик Пандоры, и поэтому я вполне допускаю ответный удар тех судебных процедур, которые он сам запустил против меня. И многие решения Кикнадзе на посту руководителя «Локомотива» могут ударить по нему ровно таким же способом, каким он хотел ударить по мне», — сказал Геркус в подкасте «SILA Права».