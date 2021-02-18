Буффона оштрафовали за богохульство 

Голкиперу «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону был предъявлен штраф из-за богохульства. Об этом сообщает итальянская федерация футбола.

Случай произошел в игре Серии А против «Пармы» в середине декабря 2020 года. По Размер штрафа итальянского ветерана составляет около 5 тысячи евро. 43-летний голкипер однажды уже подозревался в богохульстве в кубковой игре с «Интером». Тогда его оправдали.

Буффон выступает за туринский клуб с 2001 года, однако в 2018 году на один сезон уезжал во Францию, где выступал за «ПСЖ». За свою карьеру итальянец стал обладателем кубка мира в 2006 году со сборной Италии и 10 раз выигрывал чемпионат страны с «Ювентусом».