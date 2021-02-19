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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Реал Сосьедад» в матче Лиги Европы 

News.ru 1 час назад
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Реал Сосьедад»
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» на выезде крупно обыграл испанский «Реал Сосьедад» в матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 4:0.
«Манчестер Юнайтед» является победителем Лиги Европы 2017 года, высшим достижением испанского клуба в турнире является выход в четвертьфинал в сезоне-1988/89, когда он назывался Кубком УЕФА, сообщает ТАСС.
Ответный матч пройдет в Англии 25 февраля.
Ранее СМИ сообщили, что ряд европейских топ-команд, в том числе «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», решили организовать новый международный клубный турнир, который будет носить название Европейская премьер-лига. Ожидается, что в турнире примут участие до 18 клубов, матчи будут проходить одновременно с национальными и европейскими турнирами по круговой системе. По данным журналистов, первый сезон турнира может стартовать не раньше 2022 года.
Как сообщал NEWS.ru, бывший тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон обрушился с критикой на работу системы VAR в матчах Английской премьер-лиги (АПЛ).
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