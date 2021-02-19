«Манчестер Юнайтед» разгромил «Реал Сосьедад»

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» на выезде крупно обыграл испанский «Реал Сосьедад» в матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 4:0.

«Манчестер Юнайтед» является победителем Лиги Европы 2017 года, высшим достижением испанского клуба в турнире является выход в четвертьфинал в сезоне-1988/89, когда он назывался Кубком УЕФА , сообщает ТАСС.

Ответный матч пройдет в Англии 25 февраля.

Ранее СМИ сообщили, что ряд европейских топ-команд, в том числе «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», решили организовать новый международный клубный турнир, который будет носить название Европейская премьер-лига. Ожидается, что в турнире примут участие до 18 клубов, матчи будут проходить одновременно с национальными и европейскими турнирами по круговой системе. По данным журналистов, первый сезон турнира может стартовать не раньше 2022 года.