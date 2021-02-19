Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА 

Нидерланды сократили отставание от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на текущей неделе.

Единственный представитель России в еврокубках "Краснодар" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы уступил на своем поле загребскому "Динамо" (2:3). Нидерландские клубы на неделе одержали одну победу при одном поражении. Амстердамский "Аякс" в Лиге Европы победил французский "Лилль" (2:1), а "ПСВ", выступающий в том же турнире, уступил греческому "Олимпиакосу" (2:4).

Россия занимает седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА, набрав 38,382 балла, у идущих на восьмой строчке Нидерландов — 37,200 балла. Отставание России от Португалии, которая идет на шестой позиции, составляет 9,567 балла.

В активе португальских команд одна победа, ничья и поражение. "Порту" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов победил туринский "Ювентус" (2:1). В Лиге Европы "Брага" проиграла римской "Роме" (0:2), а "Бенфика" сыграла вничью с лондонским "Арсеналом" (1:1).

Седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам текущего сезона, как и восьмое, позволит выставить в еврокубки в сезоне-2022/23 пять клубов: два — в Лигу чемпионов, один — в Лигу Европы, два — в Лигу конференций (новый турнир). Шестое место позволит заявить шесть команд: три — в Лигу чемпионов, два — в Лигу Европы, один — в Лигу конференций.