Бывший генсек РФС предложил идею реформы РПЛ 

По его словам, матчи элитного дивизиона необходимо проводить по "швейцарской" системе, которая подразумевает, что равные по уровню команды будут чаще встречаться между собой.

Чтобы не допустить частого повторения игр с одними и теми же соперниками, Воробьев предложил установить определенный лимит (не более трех или четырех поединков).