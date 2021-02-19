Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

Нидерланды сократили отставание от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Напомним, 18 февраля "Краснодар" уступил загребскому "Динамо" 2:3, эйндховенский ПСВ проиграл "Олимпиакосу" (2:4), а амстердамский "Аякс" обыграл в выездном матче "Лилль". Эти результаты позволили Нидерландам приблизиться к России. У российских команд осталось 38,382 балла, они занимает седьмое место. Нидерланды набрали 37,200 очка, расположившись на восьмой строчке.
Ранее Александр Бубнов оценил шансы "Краснодара" на выход в 1/8 ЛЕ.