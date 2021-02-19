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Прогнозы и ставки на матч «Динамо» — «Спартак»: морозное дерби в Кубке России 

Партнерский материал 3 часа назад
20 февраля в матче 1/8 финала Кубка России «Динамо» примет «Спартак». Важнейшая игра для обеих команд, а еще это встреча двух немецких специалистов, работающих в России. Сделать ставку на этот матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Динамо» — «Спартак»: прогноз и ставки на матч Кубка России

20 февраля, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию
20 февраля в Москве «Динамо» сыграет со «Спартаком» в матче 1/8 финала Кубка России. Видеотрансляцию матча покажет «Матч ТВ». Прямой эфир и онлайн начнутся в 19:00 мск. Сама встреча стартует в 19:30 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает шансы команд практически равными. Сделать ставку на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2.70, что соответствует 37% вероятности. Выигрыш красно-белых оценен котировкой 2.80 (36%), а ничья идет за 3.35 (27%).
Поставить на проход динамовцев в четвертьфинал с учетом овертайма и серии пенальти можно с коэффициентом 1.90 (51%), на успех команды Доменико Тедеско коэффициент 1.92 (49%).
Эксперты не ждут результативной игры. Поставить на то, что в матче будет меньше 3 голов, можно за 1.68. На тотал больше 2.5 голов предлагают коэффициент 2.20.
По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча — 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 6.00.

«Динамо» — «Спартак»: какие делать ставки на игру Кубка России 20 февраля

Матч Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» — однозначно самая интересная и принципиальная встреча 1/8 финала Кубка России. Дополнительная пикантность — тренерская дуэль двух немецких специалистов — Сандро Шварца и Доменико Тедеско.
Правда, в само действо может вмешаться погода. В Москве стоят сильные морозы, и хотя о переносе матча разговоров пока нет, на ход игры холода повлиять могут.
Обе команды провели довольно спокойное межсезонье. «Спартак» отпустил Александра Кокорина в «Фиорентину», а усилился пока опорником из Нидерландов Йорритом Хендриксом. Квинси Промес в Москву пока не вернулся, так что Тедеско и компании придется обойтись без него. Главная проблема москвичей — из-за травмы не сможет сыграть Александр Соболев, ударный форвард по такой погоде явно бы пригодился.
Что до «Динамо», то бело-голубые пока и вовсе обошлись без приобретений. Кажется, Сандро Шварц вполне доволен теми, кто есть в его распоряжении. И результаты это подтверждают, с немецким специалистом динамовцы резко подтянулись в турнирной таблице.
Делать ставки на кубковые матчи, да еще после зимней паузы — дело сложное. Но поскольку в дело вмешивается русская зима, то есть смысл поставить на то, что голов будет немного. Футболистам придется бороться не только друг с другом, но и с погодой, это может сказаться на атакующих действиях. Разрушать в таких условиях всегда легче, чем созидать. Поставить на ТМ 2.5 гола в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.68.
Можно рискнуть и сделать ставку на то, что по итогам 90 минут основного времени команды не смогут выявить победителя. В конце концов, первая встреча Шварца и Тедеско в России так и завершилась — ничья 1:1. По уровню команды примерно равны, а если разница в классе на каких-то позициях и есть, ее нивелируют погодные условия. Взять ничейный исход в основное время в БК «Фонбет» можно за 3.35.
Ну и ориентируясь на это же, можно поставить на то, что по итогам первого тайма будет зафиксирована ничья 0:0. Кубковый характер матча заставит обе команды играть осторожно, рисковать лишний раз никто не станет. После перерыва на первый план выйдет физическая готовность, там уже возможны разные варианты. А до перерыва мы вряд ли увидим голы. Коэффициент на такой исход в БК «Фонбет» — 2.65.
С пари на 1000 рублей потенциальная выплата составляет 2650. Выбор хорош тем, что ставка рассчитается до начала второго тайма. Если вы будете смотреть матч в прямом эфире, это отличный вариант. Вы проанализируете первую половину и сможете принять оптимальное решение на оставшуюся часть встречи.
Регистрируйтесь в «Фонбет» и делайте ставки на матч «Динамо» — «Спартак» и другие игры Кубка России!
Футбол , Видео , Сандро Шварц , Александр Соболев , Доменико Тедеско , Александр Кокорин , Спартак , Динамо , Фонбет
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