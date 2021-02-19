МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Футболист итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин вместе с игроком московского «Спартака» Александром Соболевым участвуют в благотворительном аукционе и борются за футболку форварда французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Футболку Мбаппе на благотворительный аукцион выставил вратарь «Спартака» Артем Ребров. Начальная стоимость лота составила 250 тысяч рублей.
"Все собранные средства по традиции будут направлены на лечение детей — подопечных моего фонда", — написал Ребров.
Соболев и Кокорин по состоянию на 15:25 мск довели стоимость лота до 400 тысяч рублей, которые предложил футболист «Фиорентины». Также Кокорин предложил поучаствовать в аукционе, который проходит на странице Реброва в инстаграме, капитана «Спартака» Георгия Джикию.
Аукцион продлится до 23 февраля.