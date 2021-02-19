Почетный президент РФС Колосков привьется «Спутником V»

"На футбол пока не пойду. Завтра у меня вакцинация, буду делать первый укол, поэтому не хочу рисковать. Уколюсь "Спутником V" и буду сидеть дома. Никаких рекомендаций со стороны РФС не было, у меня вся семья хочет пройти вакцинацию. Дети уже привились, теперь мы с супругой будем. Мы законопослушные люди, уже надоело, что туда нельзя ходить, сюда нельзя ходить. А сделали укол — и можно спокойно ходить на футбол", — сказал 79-летний Колосков по телефону.