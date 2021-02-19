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Почетный президент РФС Колосков привьется вакциной «Спутник V» 

Спорт РИА Новости 2 часа назад
Почетный президент РФС Колосков привьется «Спутником V»
Фото: РИА Новости
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков сообщил РИА Новости, что в субботу сделает прививку от коронавируса вакциной "Спутник V".

"На футбол пока не пойду. Завтра у меня вакцинация, буду делать первый укол, поэтому не хочу рисковать. Уколюсь "Спутником V" и буду сидеть дома. Никаких рекомендаций со стороны РФС не было, у меня вся семья хочет пройти вакцинацию. Дети уже привились, теперь мы с супругой будем. Мы законопослушные люди, уже надоело, что туда нельзя ходить, сюда нельзя ходить. А сделали укол — и можно спокойно ходить на футбол", — сказал 79-летний Колосков по телефону.

В конце января и в феврале "Спутником V" привился главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Врач национальной команды Эдуард Безуглов ранее сообщил РИА Новости, что футболисты сборной России, вероятнее всего, будут привиты от коронавируса вакциной "Спутник V".
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