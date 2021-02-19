Кокорин остался в запасе «Фиорентины» на матч со «Специей» 

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«Фиорентина» и «Специя» определились со стартовыми составами на матч 23-го тура чемпионата Италии.

Нападающий «фиалок» Александр Кокорин начнет встречу на скамейке запасных.

Стартовый состав «Фиорентины»: Дронговский, Куарта, Песселья, Миленкович, Бираги, Венути, Бонавентура, Пульгар, Амрабат, Влахович, Куаме.

Стартовый состав «Специи»: Проведель, Исмайли, Виньяли, Маркицца, Хабот, Маджоре, Риччи, Эстевес, Сапонара, Агудело, Гьяси.

Встреча между «Фиорентиной» и «Специей» пройдет 19 февраля во Флоренции. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 20.30 мск.