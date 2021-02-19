«Баварию» могут закрыть на карантин перед матчем Лиги чемпионов

Все новости на карте

Четвертый случай заражения коронавирусом выявлен в германском футбольном клубе "Бавария". Об этом сообщает журнал Sportschau

Согласно приведенному Sportschau заявлению департамента здравоохранения Мюнхена инстанция имеет право отправить команду на карантин. Необходимые меры будут приняты после определения количества контактировавших с зараженными футболистами.

"Бавария" после 21 тура лидирует в таблице чемпионата Германии. 23 февраля действующий победитель Лиги чемпионов должен стартовать в плей-офф турнира гостевым матчем 1/8 финала против итальянского "Лацио".