На матче «Зенита» и «Арсенала» поддержали акцию в защиту ветеранов

На матче «Зенита» и «Арсенала» поддержали запущенную в соцсетях акцию в защиту ветеранов, передает «Пятый канал».

На «Газпром Арене» во время матча 1/8 финала кубка России по футболу на информационном табло над секторами высветились надписи #защитимветеранов, #городгеройленинград, #городгеройТула.

Игроки «Зенита» вышли на игру в футболках в поддержку донорства. После матча футболки подарят первым 11 болельщикам, которые сдадут кровь на «Газпром Арене». Акция приурочена к проекту «Зенита» «Месяц донорства».

Как писал «Рамблер», Алексею Навальному вменяют статью 128.1 УК РФ (клевета). Потерпевшим по делу проходит ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, снявшийся в ролике о голосовании по конституционным поправкам. Навальный назвал тех, кто появился в ролике, «командой продажных холуев» и «предателями». Прокурор просит суд приговорить Навального к 3,5 годам лишения свободы и штрафу в 950 тысяч рублей.