«Реал» заподозрили в уклонении от налогообложения

Отмечается, что в 2016 году "Реал" заключил договор с фондом Providence о продаже коммерческих прав, согласно которому фонд должен выплатить клубу €500 млн в течение 10 лет, причем €200 млн должны быть выплачены до 2021 года.

Испанский клуб заключил сделку с дочерней компанией фонда, находящейся в Люксембурге, ее уставной капитал составлял €20 тыс. Эта компания получает деньги от двух компаний, базирующихся на Каймановых островах, которые, в свою очередь, получают средства от фонда Providence. Сообщается, что таким образом "Реал" намеревался уйти от уплаты налогов в Испании.

Сообщается, что люди, отвечающие за финансовые операции в "Реале", в ходе переговоров предупреждали о связанных с этой сделкой налоговых и репутационных рисках, которые может понести клуб, однако это не было принято во внимание руководством клуба.