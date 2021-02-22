Болельщики вернутся на стадионы АПЛ в мае

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил дорожную карту по возвращению болельщиков на спортивные арены.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на слова Джонсона, ожидается, что фанаты уже смогут посещать матчи с 17 мая.

На мероприятия будут пускать до 10 тыс. зрителей. На стадионах с более низкой вместимостью будет действовать ограничение в 25% от общей вместимости арены.

Отмечается, что главным тестовым мероприятием станет финал Кубка Англии по футболу, который должен пройти 15 мая. В дальнейшем квота зрителей будет увеличиваться.