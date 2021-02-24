21-летний игрок «Аталанты» Та Би умер от рака 

Уроженец Кот-д'Ивуара, игравший за итальянский футбольный клуб «Аталанта», Вилли Та Би скончался на 22 году жизни, сообщает «Спорт-Экспресс». Причиной смерти назван рак печени.

Вилли Та Би играл за молодежную команду «Аталанты». На его кончину отреагировали представители итальянской команды. В Twitter появился некролог, в котором говорится, что руководство клуба и «вся семья» «Аталанты» приносит глубочайшие соболезнования родственникам футболиста.

«Чемпион Италии. Его путь оборвался слишком рано. Прощай, Вилли. Покойся с миром», — говорится в сообщении. Partecipiamo con profonda commozione al dolore dei familiari per la prematura scomparsa di Willy Braciano Ta Bi. Campione d’Italia Primavera nel 2019, ha visto il suo sogno interrompersi troppo presto… Ciao Willy, riposa in pace. pic.twitter.com/YutGf9CwzC— Atalanta B. C. (@Atalanta_BC) February 23, 2021

Вилли Та Би перешел в «Аталанту» из кот-д’ивуарского «АСЕК Мимозас» в 2019 году. Играл на позиции опорного полузащитника. Известно, что футболист долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Последние месяцы жизни он провел с семьёй на родине.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Буэнос-Айресе скончался 23-летний полузащитник мексиканского клуба «Атланте» Эсекиэль Эсперон. Спортсмен погиб в результате несчастного случая: во время вечеринки он вышел на балкон, перила которого были недостаточно хорошо закреплены. Футболист упал с шестого этажа. Его госпитализировали, однако медики по приезду в клинику вынужден были констатировать смерть молодого человека.