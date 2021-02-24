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Прогнозы и ставки на матч «Динамо» Загреб — «Краснодар»: последняя гастроль России в Лиге Европы 

Партнерский материал 2 часа назад
Последняя гастроль России
Фото: ТАСС
25 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» сыграет с загребским «Динамо». Российский клуб на грани вылета, помочь может только победа в два мяча. Сделать ставку на этот матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Динамо» Зг — «Краснодар»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы 25 февраля, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

25 февраля в Загребе местное «Динамо» сыграет с «Краснодаром» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Видеотрансляцию матча покажет «Матч ТВ». Прямой эфир и онлайн начнутся в 22:45 мск. Сама встреча стартует в 23:00 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает хозяев поля фаворитами встречи. Сделать ставку на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2.25, что соответствует 42% вероятности. Выигрыш россиян оценен котировкой 3.25 (30%), а ничья идет за 3.65 (28%).
По мнению букмекеров, хорватский клуб уже одной ногой в 1/8 финала по итогам двух встреч. Сделать ставку на «Динамо» можно за 1.13, в то время как на российский клуб предлагают коэффициент 6.00.
Эксперты ждут результативной игры. Поставить на то, что в матче будет больше 3 голов, можно за 1.82. На тотал меньше 2.5 голов предлагают коэффициент 1.98.
По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча — 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 6.50.

«Динамо» Загреб — «Краснодар»: какие делать ставки на игру Лиги Европы 25 февраля

«Краснодар» остался единственным представителем России в еврокубках, но ляпы в обороне в первой игре на своем поле привели к тому, что команда Мурада Мусаева поставила себя на грань вылета. Особенно плохо то, что счет 2:3 — это значит, что минимальной победы краснодарцам не хватит. Конечно, если это не будет победа со счетом 4:3.
Не добавила положительных эмоций и кубковая игра с «Сочи». Поражение 1:2 и о Кубке России краснодарцы могут забыть. Физически соперник точно не уступит, так что единственный шанс южан — идти вперед и стараться забивать много. Ну и надеяться на то, что хорваты не смогут реализовать свои моменты.
Учитывая все вводные, логично ставить на то, что обе команды забьют. Хорваты забили на выезде 3, сложно представить, что они дома останутся без голов. Что до «Краснодара», то российский клуб вынужден будет атаковать. И классом «быки» в целом, наверное, все же повыше. Поставить на голы от обеих команд в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.65.
Скорее всего, стоит брать и тотал больше. «Краснодару» надо бы забивать минимум 3 гола, учитывая то, что отыграть на ноль вряд ли получится. Хорваты показали хорошее умение играть на контратаках, скорее всего, они не отойдут от этой тактики. Взять ставку на то, что в матче будет как минимум 3 гола, в БК «Фонбет» можно за 1.82.
Кроме того, можно рискнуть чуть больше и поставить на непроигрыш хорватов при условии, что обе команды забьют. Краснодарцы не готовы на все 90 минут, так что оптимизма не так много. Коэффициент на подобный исход — 2.17. Поставите 1000 рублей — получите 2170 в случае успеха.
Регистрируйтесь в «Фонбет» и делайте ставки на матч «Динамо» Загреб — «Краснодар» и другие игры Лиги Европы!
Видео дня. «Лестер» на выезде победил «Астон Виллу»
Футбол , Мурад Мусаев , Динамо , Фонбет
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