Последняя гастроль России

«Динамо» Зг — «Краснодар»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы 25 февраля, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

25 февраля в Загребе местное «Динамо» сыграет с «Краснодаром» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Видеотрансляцию матча покажет «Матч ТВ». Прямой эфир и онлайн начнутся в 22:45 мск. Сама встреча стартует в 23:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает хозяев поля фаворитами встречи. Сделать ставку на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2.25, что соответствует 42% вероятности. Выигрыш россиян оценен котировкой 3.25 (30%), а ничья идет за 3.65 (28%).

По мнению букмекеров, хорватский клуб уже одной ногой в 1/8 финала по итогам двух встреч. Сделать ставку на «Динамо» можно за 1.13, в то время как на российский клуб предлагают коэффициент 6.00.

Эксперты ждут результативной игры. Поставить на то, что в матче будет больше 3 голов, можно за 1.82. На тотал меньше 2.5 голов предлагают коэффициент 1.98.

«Динамо» Загреб — «Краснодар»: какие делать ставки на игру Лиги Европы 25 февраля

«Краснодар» остался единственным представителем России в еврокубках, но ляпы в обороне в первой игре на своем поле привели к тому, что команда Мурада Мусаева поставила себя на грань вылета. Особенно плохо то, что счет 2:3 — это значит, что минимальной победы краснодарцам не хватит. Конечно, если это не будет победа со счетом 4:3.

Не добавила положительных эмоций и кубковая игра с «Сочи». Поражение 1:2 и о Кубке России краснодарцы могут забыть. Физически соперник точно не уступит, так что единственный шанс южан — идти вперед и стараться забивать много. Ну и надеяться на то, что хорваты не смогут реализовать свои моменты.

Учитывая все вводные, логично ставить на то, что обе команды забьют. Хорваты забили на выезде 3, сложно представить, что они дома останутся без голов. Что до «Краснодара», то российский клуб вынужден будет атаковать. И классом «быки» в целом, наверное, все же повыше. Поставить на голы от обеих команд в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.65

Кроме того, можно рискнуть чуть больше и поставить на непроигрыш хорватов при условии, что обе команды забьют. Краснодарцы не готовы на все 90 минут, так что оптимизма не так много. Коэффициент на подобный исход — 2.17. Поставите 1000 рублей — получите 2170 в случае успеха.