Акинфеев вошел в список лучших вратарей с 1987 года 

В рейтинге упоминаются вратари, игравшие со времен основания IFFHS в 1987 году.

При составлении топ-50 федерация использовала результаты своих ежегодных рейтингов. В него вошли вратари, попадавшие в разные годы в топ-20. Голкиперу, занимавшему первое место в одном из рейтингов, начисляли 20 баллов, за вторую позицию давали 19 очков и так далее.

Так, бывший голкипер сборной России , игрок ЦСКА Игорь Акинфеев занял 47 место рейтинга с результатом 47 баллов.

В топе также оказался бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев . Он занял 37 место, получив 57 очков.

Лидером топ-50 стал итальянец Луиджи Буффон. Он набрал 357 очков. На второй позиции разместился бывший голкипер «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс с 260 баллами, а на третьей — экс-вратарь «Челси», «Арсенала» и сборной Чехии Петр Чех , набравший 216 очков.

Как сообщал «Рамблер», в 2018 году после триумфального выступления на чемпионате мира в Москве Игорь Акинфеев объявил об уходе из сборной России. Акинфеев был основным вратарем национальной команды с 2004 года.