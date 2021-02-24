Акинфеев вошел в список лучших вратарей с 1987 года 

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вошел в список лучших вратарей мира, составленный Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS).
В рейтинге упоминаются вратари, игравшие со времен основания IFFHS в 1987 году.
При составлении топ-50 федерация использовала результаты своих ежегодных рейтингов. В него вошли вратари, попадавшие в разные годы в топ-20. Голкиперу, занимавшему первое место в одном из рейтингов, начисляли 20 баллов, за вторую позицию давали 19 очков и так далее.
Так, бывший голкипер сборной России, игрок ЦСКА Игорь Акинфеев занял 47 место рейтинга с результатом 47 баллов.
В топе также оказался бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев. Он занял 37 место, получив 57 очков.
Лидером топ-50 стал итальянец Луиджи Буффон. Он набрал 357 очков. На второй позиции разместился бывший голкипер «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс с 260 баллами, а на третьей — экс-вратарь «Челси», «Арсенала» и сборной Чехии Петр Чех, набравший 216 очков.
Как сообщал «Рамблер», в 2018 году после триумфального выступления на чемпионате мира в Москве Игорь Акинфеев объявил об уходе из сборной России. Акинфеев был основным вратарем национальной команды с 2004 года.