Вратарь «Ливерпуля» Алиссон пропустит похороны отца, который умер в четверг, 25 февраля, сообщает Mirror.

По данным источника, на данный момент из-за нового штамма коронавируса нет авиасообщения между Великобританией и Бразилией, поэтому бразильский голкипер не может вылететь. К тому же, жена Алиссона находится на 28-м месяце беременности.

Журналист Карлос Ласерда в своем Twitter рассказал, что мужчина накануне во второй половине дня пошел к водоему с плотиной на территории своих владений в Бразилии. Спасатели нашли тело Бекера только утром. Причина смерти пока не сообщается. Возможно, он утонул, нырнув в воду.